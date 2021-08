2. Liga kompakt: Marvin Ducksch mit Traum-Debüt bei Werder - St. Pauli schlägt Spitzenreiter Regensburg

Werder Bremen - Hansa Rostock 3:0 (1:0) Vier Tage nach seinem Wechsel von Hannover 96 zu Werder Bremen hat Marvin Ducksch einen traumhaften Einstand bei seinem neuen Klub gefeiert. Der Stürmer erzielte beim 3:0 (1:0) gegen Hansa Rostock einen Doppelpack und führte den Bundesliga-Absteiger nach zuvor drei Pflichtspielen ohne Sieg in Serie wieder in die Erfolgsspur. Nach 39 Minuten verwandelte Ducksch einen Handelfmeter zur Führung, im zweiten Durchgang legte er nach (53.). Zwischendurch war einem weiteren etwaigen Treffer des Torjägers die Anerkennung verweigert worden. Nach einem Schuss an die Unterkannte der Latte hatte der Ball noch einige Millimeter der Torlinie gekratzt (50.). Das 3:0 steuerte Nicolai Rapp kurz vor Ende bei (90.+4). Die Bremer rangieren nun im oberen Tabellenmittelfeld. Der Blick von Hansa, das seit drei Spielen auf einen Sieg wartet, muss hingegen eher nach unten gehen. Anzeige

FC St. Pauli - Jahn Regensburg 2:0 (0:0) Der FC St. Pauli hat Jahn Regensburg die erste Niederlage der Saison zugefügt. Die Hamburger bezwangen die Überraschungsmannschaft mit 2:0 (0:0) und schoben sich auf den vierten Tabellenplatz nach vorn. Der Jahn, der mit vier Siegen in die Spielzeit gestartet war, thront trotz der Pleite weiter an der Tabellenspitze. Matchwinner für St. Pauli war Guido Burgstaller. Nachdem der Österreicher zwei Minuten zuvor noch am Pfosten des Gäste-Tores gescheitert war, besorgte er in der Schlussphase der Partie zunächst das 1:0 (74.) und dann das 2:0 (89.).