Werder bangt vor Pokalspiel gegen FC Bayern um Einsatz von Max Kruse

Werder Bremen muss im Halbfinale des DFB-Pokals am kommenden Mittwoch gegen den FC Bayern möglicherweise auf Kapitän Max Kruse verzichten. Der Stürmer verletzte sich im Bundesliga-Duell mit den Münchnern am Samstag (0:1) bei einem Zweikampf mit Joshua Kimmich am Fuß. "Ich habe den Stollen-Abdruck bei Max gesehen. Das ist ganz schön blau. Ich kann nicht garantieren, dass er am Mittwoch spielt", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Kruse ist aus dem Spiel der Hanseaten eigentlich nicht wegzudenken. In dieser Saison kam er in der Liga schon auf 20 Tor-Beteiligungen (zehn Treffer, zehn Vorlagen).