Werder-Legenden um Ailton setzen sich für Rückkehr von Max Kruse ein: "Eine sehr gute Option"

Nur um Haaresbreite entging Werder Bremen in der vergangenen Saison dem Abstieg und rettete sich erst in der Relegation. Nun gilt es für die Hanseaten, sich für die nächste Spielzeit so gut zu verstärken, dass eine ähnliche Situation vermieden werden kann. Ein möglicher Kandidat dafür ist Max Kruse, der Werder mit seinen 32 Toren in 85 Bundesliga-Spielen noch in allerbester Erinnerung sein dürfte. Auch eine Reihe frühere Stars der Bremer machen sich nun stark für eine Rückkehr des Stürmers.