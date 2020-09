Aufatmen bei Werder Bremen: Rashica bei Kosovo-Länderspiel nicht schwerer verletzt

Werder Bremen muss nicht für längere Zeit auf Stürmer Milot Rashica verzichten – auch ein möglicher Wechsel ist nicht in Gefahr. Der Angreifer hatte sich am Donnerstag im Länderspiel des Kosovo gegen Moldawien (1:1) in Parma am rechten Knie verletzt, hat aber keine schwere Blessur davon getragen. Das ergaben Untersuchungen am Freitag in Bremen. Der 24-Jährige hat sich demnach nur eine Verstauchung im rechten Knie zugezogen.