Milot Rashica bricht Training ab: Werder bangt vor Abstiegskampf-Finale um Offensiv-Star

Die nächste Hiobsbotschaft für Werder Bremen: Die Elf von Trainer Florian Kohfeldt muss im Abstiegskampf-Showdown gegen den 1. FC Köln womöglich auf Milot Rashica verzichten. Der 23-Jährige brach das Training am Mittwoch vorzeitig ab. Rashica verletzte sich in einem Zweikampf am Knöchel. Ob der Offensivspieler gegen Köln an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) mitwirken kann, ist noch unklar, da weitere Untersuchungen ausstanden.