Werder Bremen mit Personalsorgen vor ausverkauftem Spiel gegen RB Leipzig

Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen geht mit großen Personalsorgen ins Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer RB Leipzig. Mit Yuya Osako wird den Hanseaten der bislang beste Offensivspieler nach Angaben von Trainer Florian Kohfeldt „wahrscheinlich sechs Wochen“ fehlen. Der Japaner zog sich am Mittwoch im Training bei einer „simplen Drehung“ eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. „Er wird längere Zeit nicht Fußball spielen können“, monierte Kohfeldt am Donnerstag.