Werder Bremen bestätigt: Mitchell Weiser muss wochenlang pausieren

Die Personalsituation bei Werder Bremen wird immer prekärer. Nach Ömer Toprak und Marco Friedl hat es nun auch Mitchell Weiser erwischt. Der Außenbahnspieler hat sich einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen und wird den Grün-Weißen mehrere Wochen fehlen, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Damit muss Trainer Ole Werner in den kommenden Spielen auf mindestens drei Stammspieler verzichten.

Weiser hatte beim 1:2 in Heidenheim am Samstag noch 84 Minuten auf dem Platz gestanden. Nach der Partie hatte er aber zunehmend über Probleme geklagt. Die Leihgabe von Bayer Leverkusen hatte sich gerade erst einen Stammplatz erkämpft, nachdem er sich zuvor mehrmals in Quarantäne hatte begeben müssen. Für Weiser dürfte am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) gegen Darmstadt Felix Agu in die Startelf rutschen.