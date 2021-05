Kommentar zum Trainer-Wechsel in Bremen: Werder setzt seine Prinzipien außer Kraft

Eigentlich würden die nackten Zahlen ausreichen, um zu beschreiben, wie tief Werder Bremen im Schlamassel steckt: Nur ein Punkt aus den vergangenen neun Bundesliga-Spielen, Absturz auf den Relegations-Platz 16. Eine verheerende Bilanz, die überhaupt erst dazu geführt hat, dass aus einer lange verhältnismäßig stabilen Saison auf der Zielgeraden eine katastrophale zu werden droht. Eine, die am kommenden Samstag mit dem Abstieg enden könnte. Tatsächlich zeigt aber erst der nach der 0:2-Niederlage in Augsburg vollzogene Trainer-Wechsel von Florian Kohfeldt zu Klub-Ikone Thomas Schaaf, wie brenzlig die Lage wirklich ist. Der Klub ist in seiner Not bereit, über Jahre gelebte Prinzipien außer Kraft zu setzen. Anzeige

Denn Kohfeldt ist in Bremen nicht irgendein Bundesliga-Trainer, sondern einer, der - so abgedroschen es klingen mag - die Raute im Herzen trägt. Und Werder ist auch nicht irgendein Verein, der eben gelegentlich den Trainer wechselt, wenn ein paar Ergebnisse nicht stimmen. Denn die Hanseaten stehen wie kaum ein anderer Bundesliga-Klub für Kontinuität und Geduld in dieser Frage. Es ist kein Zufall, dass die Grün-Weißen seit der erstmaligen Installation von Schaaf im Jahr 1999 nur ein einziges Mal einen "externen" Cheftrainer verpflichtet haben - nämlich den glücklosen Robin Dutt, der zur Saison 2013/2014 als Schaaf-Nachfolger kam und nach 15 Monaten wieder gehen musste. Danach saßen mit Viktor Skripnik, Alexander Nouri und eben Kohfeldt immer Coaches auf der Werder-Bank, die zuvor schon in anderen Funktionen in Bremen tätig gewesen waren.

Die Verantwortlichen um Geschäftsführer Frank Baumann, Kapitän der von Schaaf trainierten Double-Sieger-Mannschaft 2004, haben die Trennung von Kohfeldt lange gescheut. Dass sie nun zu einem derart ungewöhnlichen Zeitpunkt - vor dem letzten Spieltag - mit den für sie gewohnten Mustern brechen, zeigt, wie viel auf dem Spiel steht. Kohfeldt stand in den ersten Jahren seiner Amtszeit für erfrischenden Fußball, taktischen Weitblick, sogar für Hoffnungen auf eine Rückkehr nach Europa. Dass er der Mannschaft nach dem Beinahe-Abstieg der Vorsaison eine weniger ansehnliche Spielweise verordnete, gefiel nicht jedem, erfüllte aber lange seinen Zweck: Das Vermeiden erneuter Abstiegssorgen. Im letzten Saisondrittel kam jedoch der Absturz mit den bekannten Konsequenzen.