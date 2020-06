Werder-Trainer Florian Kohfeldt gibt Profis für Busfahrt "frei" - Niclas Füllkrug feiert "emotionalen Moment"

Die Erleichterung war greifbar - doch Trainer Florian Kohfeldt machte klar, dass dieser Gemütszustand schnell wieder zu Ende sein müsse. Wie lange man nun durchschnaufen dürfe, wurde der Trainer von Werder Bremen nach dem 5:1 im Bundesliga-Kellerduell bei Schlusslicht SC Paderborn gefragt. Antwort am Sky-Mikrofon: "Bis wir in Bremen aus dem Bus steigen." Danach gelte die volle Konzentration den noch ausstehenden Aufgaben. Am nächsten Dienstag kommt der FC Bayern ins Weserstadion und will dort die 30. Meisterschaft der Vereinsgeschichte vorzeitig perfekt machen. Danach muss Werder zu Mainz 05, zum Saisonabschluss heißt der Gegner 1. FC Köln.

"Wir brauchen noch Siege", meinte Kohfeldt und verdeutlichte, dass der hohe Sieg in Paderborn allein nichts wert sei: "Wir haben noch nichts gewonnen." Dennoch: Der Samstag lief für die Hanseaten wie gemalt. Neben den drei Punkten fuhren die Bremer auch noch reichlich Selbstvertrauen ein. Und: Durch die späte 0:1-Niederlage von Fortuna Düsseldorf ist der Abstiegskampf so offen wie lange nicht. Werder und die derzeit auf dem Relegationsrang platzierten Rheinländer sind nun punktgleich. Auch in Sachen Tordifferenz näherte man sich an. Für Werder stehen dort jetzt -29 zu Buche, für die Fortuna -28.

Klaassen glaubt an Werder-Chance gegen Bayern Dass man auch vor den Bayern nicht in Ehrfurcht erstarren werde, machte Doppel-Torschütze Davy Klaassen klar: "Natürlich ist Bayern der schwierigste Gegner der Liga, aber wir werden dagegenhalten. Vielleicht können wir etwas mitnehmen." Was für zusätzliches Oberwasser bei den Bremern sorgt: Zum Teil lange verletzte Leistunsgsträger finden langsam ihren Rhythmus oder kommen zurück.

