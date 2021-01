Werder-Stürmer Niclas Füllkrug: Darum ist Florian Kohfeldt genau der richtige Trainer für uns

SPORTBUZZER: Niclas Füllkrug, Sie haben mehrere schwere Verletzungen hinter sich. Zuletzt fehlten Sie lange mit einer Wadenblessur. Woher kommt die Kraft, sich stets zurückzukämpfen?

Anzeige

Niclas Füllkrug (27): Ich sage immer: Was bleibt mir anderes übrig? Selbst die Reha macht mir Spaß. Da gebe ich wirklich Vollgas und mache Trainingsprogramme, bei denen sich andere wahrscheinlich denken, warum tut er sich so etwas an? Aber ich mag es einfach, hart, viel und intensiv zu trainieren. Die letzte Verletzung konnte man nicht mit einem Kreuzbandriss vergleichen, sie dauerte nicht annähernd so lange. Aber wir haben uns die nötige Zeit gelassen, damit ich wieder komplett fit bin.