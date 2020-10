Rückschlag für Niclas Füllkrug: Werder Bremen muss auf verletzten Stürmer verzichten

Die Saison hat gerade erst begonnen, da muss Werder Bremen wieder mit größeren Verletzungssorgen kämpfen. Nach Davie Selke, Patrick Erras, Ludwig Augustinsson und dem am Coronavirus erkrankten Felix Agu muss Trainer Florian Kohfeldt nun auch auf Niclas Füllkrug verzichten. Der beste Torjäger der Bremer (bisher vier Saisontore), der im Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) verletzt ausgewechselt werden musste, fällt wochenlang aus. Das gab Werder am Montag bekannt.

"Das MRT am heutigen Montag hat ergeben, dass sich Niclas eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat", sagte Kohfeldt, der auch über die konkrete Ausfallzeit einging. "Er wird erst nach der Länderspielpause, vielleicht sogar erst Ende November wieder ein Kandidat für den Kader sein." Die nächsten Spiele der Norddeutschen gegen Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln wird der 27-Jährige definitiv verpassen, möglicherweise auch das Spiel gegen den FC Bayern am 21. November.