Werder-Oldie Claudio Pizarro spielt "definitiv letzte Saison" - klares Ziel zum Abschluss in Bremen

Ein großer Teil von Werder Bremen wird das Feld nach der Saison 2019/20 räumen. Vor knapp 20 Jahren kam Claudio Pizarro aus Peru an die Weser - nun soll auch genau dort Schluss sein. Nach der Spielzeit 2019/20 wird der Werder-Oldie seine Fußballschuhe an den Nagel hängen und die aktive Profi-Karriere beenden. Das gab der mittlerweile 40-Jährige erstmals bekannt. "Das ist definitiv meine letzte Saison. Ich fühle mich gut, aber ich habe mit allen besprochen, dass am Ende der Saison Schluss ist. Dann ist wirklich genug", sagte der Peruaner in einer Journalisten-Runde nach dem Training am Freitag.