Wieder die Wade: Werder-Kapitän Ömer Toprak fällt erneut aus – Saisonaus könnte drohen

Erst am vergangenen Wochenende gab Kapitän Ömer Toprak nach einer Wadenverletzung sein Comeback für den SV Werder Bremen . Beim 1:1 im Spitzenduell auf St. Pauli wechselte Trainer Ole Werner seinen 32-jährigen Innenverteidiger in der 76. Minute ein. Die Hoffnung, dass Toprak, der ansonsten unumstrittener Stammspieler beim SVW ist, für den Saisonendspurt wieder vollständig fit wird, war groß.

Doch nun folgte der nächste Schock: Toprak wird Werder erneut fehlen. Coach Werner bestätigte den Ausfall auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Ostersonntag (13.30 Uhr, Sky): "Die Verletzung ist sehr bitter für uns und für ihn. Es ist im Training ohne Gegnereinwirkung passiert. Es ist die gleiche Wade an einer ähnlichen Stelle betroffen." Nach dem Spiel gegen St. Pauli sei man noch "optimistisch" gewesen, "dass es gut hält", erklärt Werner, fügt aber an: "Jetzt ist dort wieder was aufgetreten." Schon in der Hinrunde verpasste der Routinier insgesamt sechs Spiele wegen einer Wadenverletzung.