Trotz Pokal-Aus gegen RB Leipzig: Florian Kohfeldt bleibt Trainer von Werder Bremen

Er hat sein Job-Endspiel zwar verloren, aber im Amt bleibt er trotzdem: Werder Bremen will auch die restlichen drei Spiele der Saison mit Trainer Florian Kohfeldt bestreiten. Das bestätigte Geschäftsführer Sport Frank Baumann am Freitagabend nach dem 1:2 nach Verlängerung gegen RB Leipzig, mit dem Werder im Halbfinale aus dem DFB-Pokal ausschied: "Florian wird Trainer bleiben. Wir glauben, dass wir in dieser Konstellation unser Ziel, den Klassenerhalt auch schaffen können und wenn die Mannschaft auch in den nächsten Spielen so auftritt, dann bin ich auch überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen", so Baumann.

Den Ausschlag für diese Entscheidung hat offenbar die couragierte Leistung der Bremer gegen den Favoriten aus Leipzig gegeben: "Wir haben ein ganz anderes Auftreten gehabt auf dem Platz, einen anderen Spirit", ordnete Baumann die Leistung der Bremer Mannschaft ein. "Es hat gezeigt, dass die Mannschaft lebt, dass Florian in dieser Woche die richtigen Ansätze gefunden hat", befand er. Kohfeldt reagierte in der ARD auf die Entscheidung: "Das freut mich, weil ich die Sache hier zu Ende bringen will. Ich habe viel Energie und ich möchte in der Liga bleiben", blickte er auf die kommenden Wochen. Besonders über den couragierten Auftritt seines Teams freute sich Kohfeldt: "Eine Mannschaft, wie sie heute gespielt hat, kann kein Problem mit dem Trainer haben."

Werder bot dem Bundesliga-Tabellenzweiten Leipzig nahezu über die kompletten 120 Minuten die Stirn und hätte es genauso verdient gehabt, ins Finale einzuziehen. Leonardo Bittencourt (105.+1) hatte nach einem schweren Patzer des Leipziger Abwehrrecken Dayot Upamecano zwischenzeitlich für Werder ausgeglichen, nachdem Hee-Chan Hwang (93.) kurz nach Beginn der Verlängerung für RB getroffen hatte. Joker Emil Forsberg (120.+1) bescherte den Leipzigern mit seinem Tor schließlich den Finaleinzug. "Das ist extrem bitter", sagte der unglückliche Bremer Torschütze und brach eine Lanze für Trainer Kohfeldt: "Das war ein kleines Zeichen, dass die Mannschaft lebt. Alles andere können wir sowieso nicht entscheiden."