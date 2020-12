Werder-Präsident Hess-Grunewald verteidigt Vertragsgespräche mit Geschäftsführer Baumann

Werder Bremens Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat Kritik an der geplanten baldigen Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Frank Baumann zurückgewiesen. "Ich erachte es als zwingend notwendig, dass der Aufsichtsrat jetzt die Gespräche mit Frank Baumann führt", sagte der 60-Jährige in einem Interview des Weser-Kurier. "Wir müssen für die kommende Transferphase und die weitere Entwicklung wissen, wer der Ansprechpartner in diesem so wichtigen sportlichen Bereich ist. Es wäre doch fatal, wenn auf dieser Position erst Ende Mai geklärt werden würde, wer ab 1. Juli die Geschäfte führt."

