Die Partie Werder Bremen gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist ein Duell mit Heimvorteil! In dieser Bundesliga-Begegnung verlor die Heimmannschaft noch nie.

RB Leipzig muss im vierten Anlauf endlich in Bremen gewinnen, um ganz oben dabei zu bleiben. Die Roten Bullen gaben am letzten Samstag beim 1:1 gegen den FC Bayern München wertvolle Punkte ab, kommen aber mit einem 2:1-Auftakterfolg bei Benfica Lissabon in der Champions League an die Weser. Noch nie hatte Leipzig sein erstes Spiel in einem internationalen Gruppen-Wettbewerb gewinnen können. Die Bremer erreichte vor dem Spiel noch ein Schock: Niclas Füllkrug zog sich im Abschlusstraining am Freitag einen Kreuzbandriss zu. Es ist bereits der siebte verletzte Spieler, der Coach Florian Kohfeldt nicht zur Verfügung steht. Nuri Sahin fehlt gegen Leipzig gelb-rot gesperrt.

DURCHKLICKEN. Das sind die zeitgenauen Ansetzungen für RB 4. Spieltag: Samstag, 14.09.2019, 18:30 Uhr - RB Leipzig vs. Bayern München ©

Anzeige

Auch die Leipziger kommen personell auf der letzten Rille nach Bremen. Tyler Adams und Hannes Wolf fehlten schon in Lissabon verletzt, außerdem werden Patrik Schick, Kevin Kampl und Yussuf Poulsen (Geburt seines Kindes steht bevor) nicht spielen können. ,,Bisher haben wir in Bremen noch nie gewonnen", sagt RBL-Coach Julian Nagelsmann vor dem Spiel, ,,aber wir wollen den Bock umstoßen und mein Gefühl am Tag vor der Partie ist: Wir gewinnen in Bremen." Eine mutige Aussage. RBL holte in Bremen aus drei Gastspielen nur einen Punkt.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zur 1:2-Niederlage in Bremen im Mai 2019 SV Werder Bremen - RB Leipzig (2:1) ©

Die Zuschauer im Wohninvest Weserstadion erwartet am Samstagabend ein Spiel mit Tor-Garantie. Werder hat in den letzten 19 Bundesliga-Heimspielen immer mindestens einen Treffer erzielt. Leipzig traf in den letzten elf Auswärtsspielen immer und hat Saison übergreifend nur eines der letzten 20 Spiele verloren - 1:2 am 34. Spieltag 2018/2019!

​51 RB-Leipzig-Spieler und was aus ihnen geworden ist Joshua Kimmich, Ante Rebic und Daniel Frahn spielten für RB Leipzig. Der SPORTBUZZER zeigt 50 ehemalige RB-Profis und was aus ihnen wurde. ©

Wie sehe ich das Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung auf Sky Bundesliga 1 startet schon um 17.30 Uhr. Reporter ist Martin Groß.

Wird Werder Bremen gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Werder Bremen gegen RB Leipzig im Free-TV am Samstag zuerst im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF ab 23 Uhr zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.15 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.