Werder Bremen gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) oder: Es hätte alles so schön sein können! Ein zweifelhafter Elfmeter gegen den FC Bayern, ein 2:3 vor heimischer Kulisse im Halbfinale - und der Traum vom DFB-Pokalfinale am 25. Mai 2019 gegen RBL war für die Bremer geplatzt. Eine Generalprobe für das Finale gibt es somit nur für den Tabellendritten aus Leipzig, der im Halbfinale Bremens Nord-Rivalen Hamburger SV (3:1) aus dem Wettbewerb warf. Die Leipziger können nach dem 0:0 gegen die Bayern und dem Sieg von Borussia Dortmund im Parallelspiel gegen Fortuna Düsseldorf (3:2) am vergangenen Samstag nicht mehr Vizemeister werden. Ein bisschen Spannung ist dennoch drin: Werder kann noch Platz sieben und damit die Europa-League-Qualifikation erreichen. Voraussetzung dafür ist ein eigener Sieg gegen Leipzig und Punktverluste der besser platzierten Teams VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg und 1899 Hoffenheim in Mainz. Schon bei einem Remis gegen RBL ist eine Europacupteilnahme der Bremer ausgeschlossen.

Doch auch ohne Pokalfinale für Bremen und ohne Vizemeisterschaft für Leipzig kann diese Partie am Samstag Bundesliga-Geschichte schreiben. Das glaubt Ihr nicht? Ist aber so! Claudio Pizarro kann mit einem Einsatz am Samstag mit 40 Jahren und 227 Tagen zum zweitältesten Spieler der Bundesliga-Historie werden. Der Bremer wäre dann um zwei Tage älter als der ebenfalls für Werder und Borussia Dortmund aktive Miroslav ,,Mirko" Votava, der seine letzte BL-Partie mit 40 Jahren und 225 Tagen bestritt. Ältester Spieler aller Zeiten bleibt Klaus Fichtel (74), der 1988 mit 43 Jahren und 184 Tagen noch für den FC Schalke 04 in der Bundesliga auflief.

Werder Bremen ist die einzige Mannschaft in dieser Saison, die nur einmal torlos blieb. Die Leipziger blieben hingegen in 16 von 33 Spielen ohne Gegentor, so auch am letzten Wochenende gegen den FC Bayern (0:0). Statistisch gesehen ist das Bremer Weserstadion kein Lieblings-Reiseziel der Roten Bullen. In zwei Spielen konnte RB an der Weser noch nie gewinnen und erzielte dabei nur ein einziges Tor, in der vergangenen Saison beim 1:1. Die Premiere am Osterdeich ging für den Bundesliga-Neuling am 18. März 2017 mit 0:3 verloren. Leipzigs Stürmerstar Timo Werner (23) hat in fünf Auswärtsspielen in Bremen für Stuttgart und RB noch nie getroffen. In diesem Spiel gab es noch nie eine Heimniederlage, das dürfte für die Werder-Fans auf jeden Fall ein Anreiz sein.

Keinen Anreiz mehr in Bremen gibt es für Max Kruse. Der 31-jährige Führungsspieler wird Werder Bremen am Saisonende verlassen und somit am Samstag sein letztes Spiel für die Grünweißen absolvieren. Eintracht Frankfurt wird als möglicher Interessent für den ehemaligen Nationalspieler genannt.

Wie sehe ich das Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Werder Bremen gegen RB Leipzig am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung beginnt bereits um 13.30 Uhr und läuft dann auf Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 8 (Einzelspiel) und HD. Reporter in Bremen: Michael Born. Konferenz-Redakteur: Daniel Schmidt-Sommerfeld.

Wird die Partie Werder Bremen gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte, und die ersten Bilder der Partie Werder Bremen gegen RB Leipzig gibt es im Free-TV ab 18.30 Uhr in der ARD-„Sportschau“.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

