Positive Nachricht in der sportlichen Krise: Werder Bremen erwirtschaftet Rekordumsatz

Mitten in einer sportlichen Krise hat der Bundesligist Werder Bremen am Montagabend bei seiner Mitgliederversammlung einen Rekordumsatz verkündet. Nach Angaben von Geschäftsführer Klaus Filbry setzte die Werder Bremen GmbH und Co. KG aA im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 insgesamt 157,1 Millionen Euro um. Die bisherige Bestmarke aus der Saison 2009/10 lag bei 126,4 Millionen. Im vierten Geschäftsjahr nacheinander erwirtschaftete Werder zudem einen Gewinn, der für die Zeit vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 bei 3,5 Millionen Euro lag.