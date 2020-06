Werder-Aufsichtsratsboss Bode über die Relegation und Trainer Kohfeldt: "Zu jedem Zeitpunkt überzeugt"

Werder Bremen ist der erste von drei Schritten auf dem Weg zum Klassenverbleib in der Bundesliga eindrucksvoll gelungen. Doch nach dem 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln am Samstag und dem gleichzeitigen 0:3 von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin richtet sich der Blick des Tabellen-16. schon auf die anstehende Aufgabe in der Relegation. "Uns ist unsere Lage sehr wohl bewusst", sagte Werder-Aufsichtsratsboss Marco Bode am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" und fügte an: "Gestern war eine große Erleichterung nach dem Sieg und der Hilfe aus Berlin. Wir wissen aber, dass die Situation schwierig bleiben wird."

Die Erleichterung nach dem gelungenen Sprung auf den Relegationsplatz weicht also schon jetzt der Anspannung vor den beiden alles entscheidenden Duellen am 2. und 6. Juli. Bode spricht aber vor allem von der Hoffnung, "dass jetzt noch zwei K.o.-Spiele anstehen". Am letzten Bundesliga-Spieltag war das Team von Trainer Florian Kohfeldt noch auf Schützenhilfe angewiesen. Nun ist die Lage anders. "Es geht von vorne los. Wir haben es wieder in der eigenen Hand. Wir sind selbstbewusst und sagen: wir können und wollen das schaffen", betonte der 50 Jahre alte Aufsichtsratsboss der Bremer.

Bode: Corona-Pause hat Werder "ein wenig gut getan"

Die Aufarbeitung der vergangenen Spielzeit muss daher noch warten. "Es bleibt natürlich eine sehr schlechte Saison von uns. Die Ergebnisse sprechen für sich. Wir in Bremen wissen aber, wo die Gründe dafür liegen", sagte Bode. Dabei bezieht der Ex-Werder-Profi sich vor allem auf die große Verletzungs-Misere in der Hinrunde und bis zur Corona-Pause, die dem Klub wegen der Krise und vieler angeschlagener Profis sogar "ein wenig gut getan" hat.

Ein wichtiger Faktor im Abstiegs-Krimi gegen Köln sei beispielsweise Niclas Füllkrug, den Bode als "Königstransfer im Sommer" bezeichnete. Doch der für die Basissumme von 6,5 Millionen Euro von Hannover 96 an die Weser gewechselte Stürmer fiel mit einem Kreuzbandriss fast die komplette Saison aus - im wichtigen Endspurt konnte er nun aber eingreifen. Bode: "Gestern haben zum ersten Mal Füllkrug, (Yuya) Osako und (Milot) Rahisca gemeinsam auf dem Platz gestanden. Allein die Präsenz von Füllkrug hat der Mannschaft gut getan."

Bode über Kohfeldt: "Fachlich sehr, sehr guter Trainer"