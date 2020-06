Trotz Relegation: Werder-Boss Marco Bode erteilt Party-Verbot - Klaassen hofft auf Derby gegen HSV

Von großer Euphorie wollte Marco Bode nichts wissen. Obwohl Werder Bremen dem direkten Abstieg im Endspurt noch einmal von der Schippe gesprungen war und nun in der Relegation noch alle Chancen auf den Klassenerhalt hat. "Wenn das gut geht, dann wird das heute ein besonderer Tag gewesen sein" , meinte der Aufsichtsratsboss nach dem 6:1 gegen den 1. FC Köln bei Sky und mahnte, dass man noch nichts erreicht habe: "Ich will kein Wasser in den Wein kippen. Aber eine große Feier wird es heute nicht geben - und auch keine kleine. Wir müssen die Kräfte zusammenhalten."

Ein großes Kompliment richtete Bode derweil an Union Berlin . Der Hauptstadtklub war maßgeblich daran beteiligt, dass Werder weiter hoffen kann. Schließlich gewann Union 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf , schoss die Rheinländer damit in die 2. Liga und erhielt Bremen alle Chancen. "Wir müssen ein großes Danke Richtung Berlin schicken, die haben das super gemacht. Da ist mehr als ein Danke angebracht. Es fällt mir noch schwer, eine Einordnung vorzunehmen. Das hängt noch von der Relegation ab", meinte Bode: "Jetzt ist die Tür wieder offen, ich bin sehr optimistisch, dass wir es schaffen können. Aber es ist trotzdem noch eine Mega-Anspannung."

Werder-Profi Klaassen hofft auf Relegation gegen HSV

Am 2. und 6. Juli geht es für Werder in der Relegation nun gegen den 1. FC Heidenheim oder gegen den Hamburger SV, die den Zweitliga-Dritten am Sonntag in einem Fernduell ermitteln. Auf einen Wunschgegner wollte sich Bode nicht festlegen. Offensiver war da Davy Klaassen. "Ich habe noch kein Derby gespielt, vielleicht wäre das eine schöne Sache“, meinte der Niederländer mit Blick auf ein mögliches Duell gegen den HSV.