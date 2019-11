21 Festnahmen: Werder-Fans gehen auf Schalke-Anhänger los - Vater und Sohn verletzt

Nach dem Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke 04 (1:2) ist es am Samstagabend zu einer Schlägerei mit einem schwer verletzten Vater, seinem leicht verletzten Sohn und insgesamt 21 vorläufigen Festnahmen gekommen. Das gab die Bremer Polizei am Sonntagvormittag bekannt. Laut Mitteilung stürmte eine Gruppe von „20 bis 30 größtenteils vermummten Personen“ aus Bremen vor einer Gaststätte in der Östlichen Vorstadt auf zehn Schalke-Fans zu.