"Absoluter Blödsinn": Werder-Profi Selke kontert "Sky"-Reporter – Kohfeldt: "Sensible Situation"

Die Bremer befänden sich zurzeit in einer "sensiblen Situation", erklärte Kohfeldt nach dem Spiel bei Sky. "Es ist kein schöner Moment, wir haben auch in der Summe verdient verloren" , sagte der 37-Jährige, der konsterniert feststellen musste: "Der letzte Funke hat uns gefehlt, das sieht man auch an den Gegentoren." Insbesondere die beiden Treffer zum 0:2-Rückstand direkt vor der Pause ärgerten den Coach. Peter Pekarik (42.) und Dodi Lukebakio (45.+2) hatten binnen weniger Minuten den Grundstein zum späteren Sieg der Hertha gelegt, während die Bremer Spieler sich defensiv überfordert präsentierten. "Die fünf Minuten vor der Pause waren dumm, das muss man so sagen" , sagte Kohfeldt. "Da musst du mit dem 0:1 in die Halbzeit kommen."

Die Leistung von Werder sei ihm insgesamt "zu seicht" gewesen, so Kohfeldt, dem die Bremer Bosse nach dem erreichten Klassenerhalt das Vertrauen ausgesprochen hatten. "Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir das Angefasste haben müssen", machte der Trainer vor allem einen Mangel an Körperlichkeit und mentaler Robustheit für die deutliche SVW-Pleite verantwortlich, die am Ende allerdings etwas zu hoch ausgefallen sei. Werder benötige nun "Souveränität und Sicherheit, indem wir uns in die Saison reinkämpfen". In den nächsten Spielen geht es für Werder gegen den zuletzt desolaten FC Schalke 04, der mit 0:8 in München baden ging, und Aufsteiger Arminia Bielefeld, das sich in Frankfurt achtbar schlug und 1:1 spielte.