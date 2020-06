Werder Bremen verliert auch gegen den VfL Wolfsburg - schon sechs Punkte Rückstand auf Mainz

Werder Bremen musste sich im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagnachmittag mit 0:1 geschlagen geben. Damit konnte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt nicht nachziehen, nachdem die Konkurrenz im Bundesliga-Abstiegskampf zuvor vorgelegt hatte. Fortuna Düsseldorf (2:2 gegen Hoffenheim) ist auf dem Relegationsplatz auf drei Punkte davongezogen, der 1. FSV Mainz 05 (2:0 gegen Eintracht Frankfurt) als erste Mannschaft über dem Abstiegsstrich sogar auf sechs Zähler. Nach dem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt war es die zweite Bremer Niederlage in Folge.

Vor der Partie hatten sich beide Mannschaften mit einem gemeinsamen Kniefall ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Die 22 Spieler knieten für einige Momente am Mittelkreis. Sie reagierten damit auf die weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in den USA. "In den Farben getrennt, in der Sache vereint“, schrieb der VfL auf Twitter.