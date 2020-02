Werder Bremen suspendiert wohl Pizarro - Trainingslager vor dem Spiel gegen RB Leipzig

Der Altstar ist ohne Frage eine Legende beim SV Werder, doch in den vergangenen Wochen ist sein Verhalten den Bossen und Fans durchaus negativ aufgefallen. In der Winterpause sorgte er mit einem Urlaubsfoto aus Thailand für Wirbel, weil er sich mit einer Bierdose in der Hand fotografieren ließ. Am vergangenen Wochenende bei der Pleite gegen Union Berlin soll er sich nun einen Fauxpass erlaubt haben, weshalb er gegen RB Leipzig aus dem Kader gestrichen werden könnte.