Mit Niclas Füllkrug und Tahith Chong: Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen Linzer ASK deutlich

Werder Bremen hat das erste Testspiel im Trainingslager in Österreich gewonnen. Gegen den Linzer ASK setzten sich die Norddeutschen am Mittwoch in Zell am Ziller beim Debüt von Zugang Tahith Chong klar mit 4:1 (2:0) durch. Der von Manchester United ausgeliehene Offensivspieler kam die erste Halbzeit zum Einsatz und deutete seine Qualitäten einige Male an. Nach der Pause spielte auch Niclas Füllkrug, der am Training am Dienstag mit Trainer Florian Kohfeldt aneinandergeraten war.