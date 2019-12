Werder-Trainer Kohfeldt schimpft nach Bayern-Pleite über "Scheiß-Hinrunde" - Lange Pause für Gebre Selassie

Nach einem rabenschwarzen Nachmittag war die Stimmung bei Werder Bremen naturgemäß im Keller. 1:6 beim FC Bayern , nur ein Sieg aus den vergangenen elf Bundesliga -Spielen, Tabellenplatz 15. Mit Europa-Ambitionen gestartet, finden sich die Hanseaten kurz vor Abschluss der Hinrunde im Abstiegskampf wieder. "Wir müssen punkten, damit wir Weihnachten nicht auf einem der letzten Plätze stehen", bilanzierte Trainer Florian Kohfeldt und ergänzte mit Blick auf die Pleite in München: "Am Ende waren wir konfus. Nach dem vierten Gegentor war der Glaube weg."

Kein gutes Zeichen. Abwehrspieler Michael Lang sprach gar davon, dass man "dumm verteidigt" habe. Sport-Geschäftsführer Frank Baumann meinte: "Nach dem 4:1 sind wir eingebrochen. Die letzten Minuten haben wir über uns ergehen lassen. Da sind wir hergespielt worden. So wollen wir Werder nicht sehen und das können wir auch nicht so stehenlassen.". Am kommenden Dienstag geht es gegen Mainz 05, am darauffolgenden Samstag zum Abschluss der ersten Saisonhälfte muss man dann beim 1. FC Köln ran.