Ex-Werder-Keeper Tim Wiese vor Nordderby: "Der HSV ist schon geil, aber..."

Nordderby, Zweiter gegen Erster, bis zu 25.000 Zuschauer : Alles ist angerichtet für ein heißes Zweitliga-Topspiel zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Überraschend: Selbst der ehemalige Werder-Keeper Tim Wiese, der sonst in schöner Regelmäßigkeit gegen den HSV stichelte, findet vor dem Duell ein paar lobende Worte für den Erzrivalen. "Der HSV mit seinem Stadion, seiner Tradition und den Fans ist schon geil", meinte der 40-Jährige in einer Sport Bild-Kolumne. Doch Wiese wäre nicht Wiese, würde er nicht hinterherschieben: " Geiler ist aber Werder, darum wünsche ich mir einen Sieg für meinen Klub. "

Die sportliche Ausgangslage spricht aktuell für die Bremer: Werder hat sich mit sieben Siegen in Serie und dem Remis gegen den FC Ingolstadt (1:1) aus dem Tabellenmittelfeld an die Spitze vorgearbeitet. Doch auch der HSV wirkte unter Trainer Tim Walter zuletzt deutlich stabiler als noch zu Saisonbeginn, sammelte sieben Punkte in den vergangenen drei Partien. "Bremen fährt als Erster zum Zweiten HSV. Wahnsinn", so Wiese, der hofft, das Kräftemessen der Rivalen bald wieder in der Bundesliga sehen zu können. "Leider findet das Duell in der 2. Liga statt. Mir blutet das Herz. Darum müssen beide Klubs 2022 unbedingt direkt hoch."