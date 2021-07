Bremen-Kapitän Toprak: Werder hat "unfertigen Kader" – Anfang will "noch nicht" von Aufstieg sprechen

Die Hoffnungen vor dem Anpfiff waren groß, am Ende konnten die Grün-Weißen froh über das Unentschieden sein. Im Zweitliga-Nordduell gegen Hannover 96 (1:1) tat sich Absteiger Werder Bremen am Samstagabend mächtig schwer – trotz großer Bundesligaerfahrung in den eigenen Reihen. "Am Ende können wir aber mit dem Unentschieden zufrieden sein", gab auch Werder-Kapitän und Abwehrchef Ömer Toprak nach dem Spiel bei Sport1 zu. Gleichzeitig schraubte er die hohe Erwartungshaltung der eigenen Fans, die die Leistung ihres Teams mit Pfiffen quittierte, zurück: "Wir haben einen unfertigen Kader, die Situation ist schwierig."

