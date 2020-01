Bremen-Topscorer Rashica über den Abstiegskampf mit Werder, seine Ziele und einen möglichen Wechsel

Rashica strebt nach mehr

Glücklich ist Rashica damit aber nicht. "Ich bin nie zufrieden. Ich will immer mehr. Wenn ich zehn Tore erzielt habe, dann will ich 15 machen. Wenn ich 15 habe, will ich 20", sagte der vor allem von seiner Schnelligkeit lebende Stürmer. "Ich denke, es ist ok, aber ich hoffe, dass in dieser Saison noch einige Tore dazukommen werden."