Ex-Werder-Profi Torsten Frings warnt vor zu hohen Erwartungen: Bremen sollte "demütiger werden"

Für Werder Bremen geht es vor dem prestigeträchtigen Nord-Derby gegen den Hamburger SV am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) weiter bergauf. Durch das 3:0 beim FC Ingolstadt sprangen die Schützlinge von Trainer Markus Anfang auf Platz drei der zweiten Liga. Misstöne gab es im Umfeld der Hanseaten aber gerade in der jüngsten Vergangenheit einige – nicht zuletzt nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Ex-Werder-Profi Torsten Frings warnt daher vor einer zu hohen Erwartungshaltung an das Team. "Werder sollte seine Denke anpassen, wieder demütiger werden, vielleicht noch mehr auf den Nachwuchs setzen", erklärt der 44-Jährige im Interview mit dem Kicker.

