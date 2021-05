Andreas Herzog fordert Umbruch bei Werder Bremen - und bringt sich als Trainer ins Spiel

Angesichts der andauernden sportlichen Misere seines ehemaligen Klubs fordert Andreas Herzog einen tiefgreifenden personellen Umbruch bei Werder Bremen und könnte sich selbst den Job als Trainer der Hanseaten vorstellen. "Ich wurde in den zurückliegenden Jahren in Österreich immer wieder als Nationaltrainer gehandelt und wurde auch für einen Trainerjob bei Werder immer wieder genannt. Natürlich wäre das reizvoll. Natürlich würde ich mir Werder zutrauen", sagte der 52-Jährige bei Sport1, will sich derzeit aber noch nicht zu intensiv mit derartigen Gedankenspielen befassen: "Solange nichts konkret wird, macht es auch keinen Sinn, darüber groß zu reden oder darüber nachzudenken." Anzeige

Herzog spielte in seiner aktiven Karriere von 1992 bis 1995 und von 1996 bis 2002 bei den Bremern. 1993 wurde er mit Werder deutscher Meister, zudem holte er mit dem Verein zweimal den DFB-Pokal (1994 und 1999). Folglich geht dem früheren Spielmacher, der bis Juni 2020 als Nationaltrainer Israels tätig, die Entwicklung bei seinem Ex-Klub nah. Vor dem abschließenden Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach befindet sich Werder in akuter Abstiegsgefahr. Neben der Klassenerhalt und der Relegation ist für die Bremer aufgrund der Tabellensituation auch der direkte Sturz in die 2. Liga möglich.

Herzog: Abstieg wäre "Katastrophe" "Alle bei Werder müssen sich hinterfragen und die vergangenen zwei Jahre richtig analysieren. Natürlich gibt es finanzielle Probleme, aber die sportlichen Leistungen sind einfach nicht gut genug. Man wäre im vergangenen Jahr schon fast abgestiegen und jetzt steht man wieder vor riesigen Problemen", bilanzierte Herzog, der den möglichen Gang in die Zweitklassigkeit als "Katastrophe" bezeichnete.

Auf den als Interimstrainer auf die Bank zurückgeholten Thomas Schaaf hält Herzog aufgrund der gemeinsamen Erfolge zu seiner aktiven Zeit weiterhin große Stücke - dass der Klassenerhalt mit dem Routinier zwangsläufig gelingen wird, glaubt Herzog allerdings nicht. Auf die Frage, ob er von der Rettung überzeugt sei, antwortete er: "Nein. Es ist mehr ein Herzenswunsch. Überzeugt kann man nach den vergangenen Wochen nicht sein. Optimistisch bin ich schon, aber nicht zu 100 Prozent überzeugt."