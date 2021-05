Offiziell: Werder Bremen trennt sich von Trainer Florian Kohfeldt - Thomas Schaaf übernimmt

Nach acht Bundesliga-Niederlagen aus den vergangenen neun Punktspielen hat sich Werder Bremen von Trainer Florian Kohfeldt getrennt. Wie der abstiegsbedrohte Klub am Sonntag bekanntgab, wurde der Coach mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Am Samstag hatten die Hanseaten mit 0:2 beim FC Augsburg verloren und waren dadurch auf den Relegations-Rang 16 zurückgefallen. Für das letzte Saisonspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, Sky) übernimmt Werder-Legende Thomas Schaaf die Mannschaft. Wie Werder mitteilte, wird Schaaf mit seinem Assistenten Wolfgang Rolff bereits am Sonntag im Quarantäne-Trainingslager in Barsinghausen (bei Hannover) eingreifen. Schaaf hatte Bremen bereits von 1999 bis 2013 trainiert und mit dem Klub unter anderem 2004 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen.

