Werder Bremen: Jetzt hat sich sogar Trainer Florian Kohfeldt verletzt - Baumann: "Der Tiefpunkt"

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt wird trotz einer Fußverletzung zum Rückrunden-Start am Samstag (15.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf auf der Bank sitzen können. Der 37 Jahre alte Coach des Bundesligisten zog sich die Blessur im Eigenheim zu, bestätigte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag. "Flo hat richtig Schmerzen, er kann nicht auftreten. Er hat Bettruhe verordnet bekommen. Wir hoffen, dass er am Freitag wieder dabei sein kann. Zur Gegneranalyse im Hotel wird er am Abend auf jeden Fall dabei sein", erklärte Baumann. "Am Samstag wird er auch auf der Bank sitzen."