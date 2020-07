Was wird aus Trainer Florian Kohfeldt? Werder-Gerüchte um Sandro Schwarz

Es ist die aktuell spannendste Frage nach Beendigung der Bundesliga -Saison: Was wird aus Werder -Trainer Florian Kohfeldt? Auf der Pressekonferenz nach der Rettung, dem 2:2 in Heidenheim, sagte er zu den Journalisten: "Falls wir uns nicht mehr sehen: Danke für die Zusammenarbeit." Ob der 37-Jährige sich damit nur in den Urlaub verabschieden wollte oder gar seinen Abgang ankündigte?

Der Trainer und die Werder-Verantwortlichen wollen sich zeitnah zusammensetzen und über den Weg des Klubs in die Zukunft entscheiden. Sportvorstand Frank Baumann geht dabei fest von einem Verbleib seines jetzigen Übungsleiters aus : "Florian hat in dieser Saison gezeigt, dass er auch schwierige Situationen meistern kann. Deshalb gibt es für mich da keine Frage", sagte er. "Ich bin weiter absolut von ihm überzeugt. Ich gehe davon aus, dass er auch die Lust hat, den Weg weiterzugehen. Er hat definitiv genug Power."

Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©

Pikant außerdem: Wie Kohfeldt zählt auch Schwarz zu den Klienten von Kosicke, der bei Werder sehr geschätzt wird. Vom Anforderungsprofil würde er ebenfalls an die Weser passen. In den nächsten Tagen soll eine Entscheidung fallen, ob und wie es nach der Katastrophen-Saison mit Kohfeldt weitergeht. Dann wird sich zeigen, was an den vielen Gerüchten wirklich dran ist.