Zoff im Training von Werder Bremen: Trainer Florian Kohfeldt schickt Niclas Füllkrug in die Kabine

Im Training von Werder Bremen war am Dienstag mächtig Feuer unter dem Dach. Wie die Bild und das Online-Portal deichstube.de übereinstimmend berichten, gerieten Trainer Florian Kohfeldt und Stürmer Niclas Füllkrug während der Einheit am Nachmittag aneinander. Der Coach war offenbar mit der Vorstellung des 27-Jährigen nicht einverstanden und rief laut Bild in dessen Richtung: "Geh raus, wenn Du keinen Bock hast." Füllkrug entledigte sich daraufhin seines Trainingsleibchens und verließ den Platz.

Kohfeldt gab sich nach dem Zwischenfall aber schnell wieder versöhnlich. "Ich habe ihn weggeschickt, weil er nicht gemacht hat, was ich wollte. Alles kein Problem. Gleich nehme ich ihn wieder in den Arm", sagte er der Bild. Die Bremer bereiten sich derzeit im österreichischen Zillertal auf die kommende Bundesliga-Saison vor. Dann soll vieles besser laufen als zuletzt. In der vergangenen Spielzeit hatte sich Werder erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim den Klassenerhalt gesichert.

