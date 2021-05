Wiese schimpft über zögerliche Werder-Bosse: "Traurig, was aus so einem großen Verein geworden ist"

Der frühere Werder-Torwart Tim Wiese hat die Bremer Verantwortlichen für ihr Vorgehen bei der Freistellung von Florian Kohfeldt heftig kritisiert. "Der Trainerwechsel kommt zu spät, den hätte Werder Bremen schon vor Monaten vollziehen sollen", sagte Wiese bei deichstube.de. "Ich weiß nicht, was sich die Bosse dabei gedacht haben. Aber es ist traurig, was aus so einem großen Verein geworden ist - es ist einfach nur noch bitter." Anzeige

Der norddeutsche Bundesliga-Klub hatte sich am Sonntag von Chefcoach Kohfeldt getrennt, nachdem die Grün-Weißen durch das 0:2 im Kellerduell beim FC Augsburg auf den Relegationsplatz abgerutscht waren. Im letzten Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag und in einer möglichen Relegation soll nun Klub-Legende Thomas Schaaf den Verein doch noch vor dem Abstieg bewahren.

"Am Ende ist die Macht der Ergebnisse zu viel geworden", begründete Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode am Sonntagabend in der Sendung "Sportclub" im NDR-Fernsehen den Schritt, sich nach langem Hin und Her doch von Kohfeldt zu trennen. "Ich bin heute sehr traurig, dass wir den Bock nicht umstoßen konnten", sagte Bode, der wie Geschäftsführer Frank Baumann bis zum Schluss an Kohfeldt festgehalten hatte.