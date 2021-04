Bericht: Werder-Gremien beraten über Zukunft von Trainer Florian Kohfeldt - Fan-Protest am Sonntag

Die Zukunft von Trainer Florian Kohfeldt beim stark abstiegsbedrohten SV Werder Bremen ist offen. Nach dem 1:3 bei Union Berlin am Samstag, der siebten Niederlage in Serie, wollen am Sonntag der Aufsichtsrat um Marco Bode und die Geschäftsführung um Frank Baumann die Situation beraten. Dies berichtet deichstube.de. Kohfeldt hatte unmittelbar nach dem Spiel einen Rücktritt ausgeschlossen. Er werde nicht weglaufen und kämpfen, hatte der 38-Jährige gesagt. Am Sonntagvormittag leitete Kohfeldt wie üblich das Training der Ersatzspieler.

