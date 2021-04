Trotz Niederlagen-Serie: Werder Bremen hält an Trainer Florian Kohfeldt fest

Die Bremer straucheln im Kampf um den Klassenerhalt. Trotzdem schenkt Werder Bremen seinem Trainer Florian Kohfeldt weiter das Vertrauen. Wie der abstiegsbedrohte Klub am Montag bekanntgab, wird der Coach weiter auf der Bremer Bank Platz nehmen. Kohfeldt selbst hatte nach dem 1:3 am Samstag bei Union Berlin einen Rücktritt ausgeschlossen und erklärt, dass er nicht weglaufen, sondern kämpfen werde. Am Sonntagvormittag war dem 38-Jährigen vor dem Training der Ersatzspieler ein ungemütlicher Empfang bereitet worden. Rund um den Trainingsplatz waren von einigen Fans "Kohfeldt raus!"-Plakate platziert worden.

Als Grund für das Festhalten an dem Coach nannte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann "Florians Qualitäten als Trainer, seinen Willen, die Aufgabe anzugehen, und das absolut intakte Verhältnis zwischen Florian, der Mannschaft und dem kompletten Staff“. Der 45-Jährige richtete zugleich den Blick nach vorn und nahm sowohl Kohfeldt als auch das Team für die kommenden Aufgaben in die Pflicht. "Wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele zu schaffen." Die Bremer teilten mit, dass die Verantwortlichen am Sonntag und Montag in unterschiedlichen Konstellationen über die aktuelle Situation diskutiert hätten. Am Montagnachmittag sei die Entscheidung gefallen, mit Kohfeldt weiterzumachen.