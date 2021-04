Werder-Coach Kohfeldt vor Pokal-Kracher gegen RB Leipzig: "Turbulente Tage für den Verein"

Florian Kohfeldt wurde nach zuletzt sieben Pleiten in der Bundesliga öffentlich angezählt . Am Montagabend vermeldete Werder Bremen dann aber doch den Verbleib des Trainers . Während die Bremer in der Liga um den Klassenerhalt kämpfen und gerade wieder richtig unten reingerutscht sind, können sie im DFB-Pokal ins Finale einziehen. Am Freitag geht es gegen RB Leipzig (20.30/Sky) um den Finaleinzug. Am Donnerstag erklärte Kohfeldt: "Nach turbulenten Tagen für den Verein, das Team und für mich ist eine gesunde Anspannung da. Ein Halbfinale spielt man nicht alle Tage." Dementsprechend gehe es ihm gut, so der 38-Jährige.

Kohfeldt, der im Sommer sein persönliches 20-jähriges Klubjubiläum beim SVW feiern will, betonte, dass es trotz des Wirbels um ihn jetzt nicht um persönliche Befindlichkeiten gehen dürfe: "Die letzten Tage waren nicht business as usual, das wäre Quatsch. Schon auf der Rückfahrt haben Frank Baumann und ich gesprochen, Sonntag gab es ein konstruktives Gespräch mit der Geschäftsleitung. Montag habe ich die Entscheidung mitgeteilt bekommen." Daraufhin habe er am Dienstag lange Einzelgespräche mit dem Mannschaftsrat geführt und vor dem Team gesprochen. "Ich habe nicht das Gefühl, dass das Team am Trainer, der vor ihnen steht, zweifelt. Das ist für mich das Wichtigste." Auch die Beziehung zwischen Werder-Manager Baumann und Florian Kohfeldt habe nicht unter der öffentlichen Trainer-Diskussion gelitten: "Egal, was morgen und in den nächsten zwei oder drei Wochen passiert - darunter wird das Verhältnis von mir und Frank nicht leiden. Am Ende ist das alles Entscheidende, dass Werder in der Liga bleibt", so Kohfeldt.