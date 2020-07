Trotz Zitter-Saison: Werder-Sportchef Baumann will mit Trainer Kohfeldt weitermachen - "Er hat genug Kraft"

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann will nach dem gerade noch so geschafften Bundesligaverbleib mit Trainer Florian Kohfeldt weiterarbeiten. "Wir haben Florian immer das Vertrauen ausgesprochen, auch in schwierigen Phasen. Florian hat in einer ganz schwierigen Saison gezeigt, dass er solche Situationen meistern kann. Ich bin nach wie vor von Flo absolut überzeugt. Da gibt es für mich keine Fragen“, sagte Baumann nach dem 2:2 beim 1. FC Heidenheim im Relegations-Rückspiel dem Weser-Kurier.

Er gehe davon aus, dass auch Kohfeldt nach der verkorksten Saison mit einem glücklichen Ende Trainer bleiben wolle, erläuterte Baumann weiter. "Er hat einen Vertrag. Wir wissen alle, dass es Höhen und Tiefen gibt. Aber Florian hat genug Kraft und Power, um die neue Saison mit aller Überzeugung anzugehen.“

Baumann über Kohfeldt-Entscheidung: "Werden alles intern besprechen"

In den kommenden Tagen soll über die Trainerfrage verbindlich entschieden werden. Zunächst werden die Werder-Verantwortlichen aber die Saison analysieren und darüber beraten, was sich ändern muss. "Wir werden das alles in den nächsten Tagen intern besprechen und Ende der Woche nach außen kommunizieren“, sagte Baumann.

Der Absturz von Werder Bremen in Bildern Unterschiedlicher könnte die Stimmung kaum sein: 2004 holte Werder Bremen noch unter Trainer Thomas Schaaf (Bild links) die Deutsche Meisterschaft. 16 Jahre später droht der ganz große Absturz. Die Bremer könnten in der Relegation nach der Saison 2019/20 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte absteigen. Eine Chronologie des Absturzes. ©