Werder-Trainer Ole Werner nach Sieg in "wildem Spiel" selbstkritisch: Das muss Bremen noch besser machen

Werner hatte Ende November in Bremen die Nachfolge von Markus Anfang angetreten, der wegen der Impfpass-Affäre zurückgetreten war. Erstmals seit September sammelten die Hanseaten nun zwei Liga-Siege in Folge. Zudem ist der ehemalige Coach von Liga-Konkurrent Holstein Kiel der erste Werder-Coach seit Viktor Skripnik im Jahr 2014, der mit zwei Pflichtspielsiegen in seine Zeit an der Weser startet. Gänzlich zufrieden war Werner mit der Leistung seines Teams trotz allem nicht. So habe es einige vielversprechende Situationen gegeben, die man "besser ausspielen" müsse. Zudem habe man sich von dem unruhigen Spielstil des Gegners anstecken lassen und "leider etwas drauf eingelassen".