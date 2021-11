Bericht: Werder Bremen und Holstein Kiel über Transfer von Ole Werner einig – Vollzug steht unmittelbar bevor

Werner, der bis September noch in Kiel trainierte, gilt seit dem Rücktritt von Markus Anfang als Favorit auf den Trainerposten bei Werder. Bei der Partie am Samstag gegen Kiel (1:2) hatte mit Christian Brand bereits der zweite Interimstrainer innerhalb einer Woche auf der Bank gesessen. Danijel Zenkovic, der die Mannschaft in der Vorwoche beim 1:1 gegen Schalke 04 betreute, befindet sich nach einem positiven Coronatest in häuslicher Quarantäne.