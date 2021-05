Bericht: Werder Bremen nimmt bei Trainer-Suche Markus Anfang von Darmstadt 98 ins Visier

Werder-Manager Frank Baumann hatte die Verpflichtung eines neuen Trainers im Anschluss als die dringlichste Aufgabe deklariert. Der künftige Coach müsse "aus wenig mehr machen" und "Begeisterung entfachen" können. Man habe klare Vorstellungen und ein umfangreiches Anforderungsprofil, erklärte der 45-Jährige. Die Personal-Entscheidung laufe dabei auf einen Dreikampf hinaus und soll in naher Zukunft getroffen werden. Konkrete Namen nannte der Werder-Macher nicht. "Aktuell haben wir drei Favoriten, mit denen wir in einer zweiten Gesprächsrunde nochmals gesprochen haben, um ein breiteres Bild und Eindruck zuzulassen. Jetzt sind wir in der finalen Phase des Auswahlprozesses", sagte Baumann in einem auf der Homepage des Bundesliga-Absteigers veröffentlichten Interview. "Der neue Trainer kann wahrscheinlich in den nächsten Tagen präsentiert werden", kündigte Baumann an.