Als Kruse-Ersatz? Werder Bremen soll Auge auf Ghana-Star Ayew geworfen haben

Erstrunden-Aus bei US Open: Angelique Kerber mit Debakel gegen Kristina Mladenovic

Serie A: Inter Mailand siegt gegen US Lecce - Rekord-Transfer Romelu Lukaku trifft

Ayew wechselte in England zweimal für über 20 Millionen Euro

Nun bringt der "Daily Star" einen weiteren möglichen Neuzugang ins Spiel: Andre Ayew vom englischen Zweitligisten Swansea City, der den 29-jährigen Offensivspieler aber nur zu gern von der Gehaltsliste (verdient rund 88.000 Euro pro Woche, Vertrag bis 2021) bekommen würde. Eine Ausleihe des Profis, der 2016 für über 24 Millionen Euro von Swansea zu West Ham United und eineinhalb Jahre später für fast 23 Millionen Euro zurückgewechselt war, sei demnach denkbar. In der vergangenen Saison war Ayew an Fenerbahce Istanbul ausgeliehen, wo er in 29 Ligaspielen fünf Treffer erzielte.