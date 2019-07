Bericht über Einigung: Benjamin Henrichs favorisiert Transfer von der AS Monaco zu Werder Bremen

Werder Bremen scheint sich im Poker um U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs von der AS Monaco in die Pole Position geschoben zu haben. Wie die Bild berichtet, favorisiert der von zahlreichen Klubs umworbene Außenverteidiger einen Wechsel zu den Hanseaten. Über die Eckdaten des etwaigen Deals hätten sich der Abwehrspieler und die Bremer bereits weitestgehend geeinigt. Problem: Während Werder den 22-Jährige offenbar bis 2021 ausleihen will, bevorzugen die Monegassen einen Verkauf des Profis und wollen eine Ablöse von über 20 Millionen Euro erzielen. Bisher hat sich jedoch noch kein Interessent gefunden, der Henrichs fest verpflichten würde.