Erster Werder-Transfer fix: Bundesliga-Absteiger holt Anthony Jung von Bröndby IF

Werder Bremen hat den ersten neuen Spieler seit dem Abstieg aus der Bundesliga verpflichtet. Der Verteidiger Anthony Jung wechselt ablösefrei von Bröndby IF aus Dänemark nach Bremen. Das Onlineportal transfermarkt.de hatte am Mittwoch zuerst über den Wechsel berichtet. "Anthony hat sowohl ein sehr gutes Angebot von Bröndby als auch ein Angebot aus der Bundesliga abgelehnt, um zu Werder zu kommen und hier erfolgreich zu sein", sagte Werders Geschäftsführer Fußball Frank Baumann. An dem 29-Jährigen war auch der VfL Bochum stark interessiert.

