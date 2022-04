Erster Sommer-Transfer fix: Werder Bremen holt Defensiv-Talent Dikeni Salifou vom FC Augsburg

Der 18-Jährige, der aktuell noch in der U19 der Fuggerstädter kickt, soll beim SVW direkt in die Sommervorbereitung der Profis unter Trainer Ole Werner einsteigen. "Dikeni war bereits in Augsburg im Training der Profis dabei und stand auch das eine oder andere Mal im Kader am Spieltag", sagt Werner und fügt an: "Auch bei uns wird er von Anfang an dabei sein und um einen Platz im Kader kämpfen."