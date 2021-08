Werder Bremen verteidigt Transfer von Johannes Eggestein: "Besser, sich zu trennen"

Die Verantwortlichen von Werder Bremen haben den bevorstehenden Verkauf des früheren Hoffnungsträgers Johannes Eggestein an den belgischen Klub FC Royal Antwerpen verteidigt. "Er will mehr Spielzeit. Die konnten wir ihm nicht garantieren. Hinzu kommt, dass er im kommenden Jahr einen auslaufenden Vertrag hat", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum DFB-Pokalspiel beim VfL Osnabrück (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Wir haben nach wie vor wirtschaftliche Zwänge. Und wir haben immer gesagt: Wenn wir eine Lösung haben, die für beide Seiten passt, dann werden wir uns einigen."

