Fix: Werder Bremen verpflichtet Markus Anfang als neuen Cheftrainer

Die Trainersuche bei Werder Bremen ist beendet. Markus Anfang übernimmt ab sofort die sportlichen Geschicke beim Bundesliga-Absteiger von der Weser. Der 46-Jährige wechselt vom künftigen Konkurrenten in der 2. Bundesliga Darmstadt 98 zu den Hanseaten. Das bestätigten die Bremer am Dienstagnachmittag. Über die Ablösesumme und die Vertragslaufzeit für den eigentlich noch bis zum 30. Juni 2022 an die "Lilien" gebundenen Coach vereinbarten die beiden Parteien Stillschweigen. Anzeige

Werder-Manager Frank Baumann zeigte sich erfreut über einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen, die in den vergangenen Tagen von übereinstimmenden Medienberichten als schwierig eingestuft wurden. "Nach einem intensiven Auswahlprozess sind wir froh, dass wir mit Markus eine Einigung erzielen konnten. Er hat auf seinen bisherigen Stationen als Cheftrainer im Profifußball gezeigt, dass er aus unterschiedlichen Gegebenheiten viel schaffen kann, dass er Siegermentalität vorleben und eine Mannschaft entwickeln kann." Anfang selbst geht die Aufgabe an der Weser mit dem nötigen Realismus an. "Ich schätze Werder und seine Verantwortlichen sehr und bin sicher, dass wir eine gute Chance haben, den Aufstieg zu realisieren. Aber es darf niemand denken, dass es einfach wird. Dafür ist die 2. Liga zu stark und wird uns alles abverlangen", so Anfang mit Blick auf die Mission Wiederaufstieg.

Bremen hatte sich vor dem letzten Spieltag von Trainer Florian Kohfeldt getrennt. In der Folge konnte Werder-Legende Thomas Schaaf den ersten Abstieg seit 41 Jahren als Interimscoach in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (2:4) nicht mehr verhindern. Werder-Manager Frank Baumann hatte die Verpflichtung eines neuen Trainers im Anschluss als die dringlichste Aufgabe deklariert. Der künftige Coach müsse "aus wenig mehr machen" und "Begeisterung entfachen" können. Man habe klare Vorstellungen und ein umfangreiches Anforderungsprofil, erklärte der 45-Jährige.