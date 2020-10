Völler bestätigt: Last-Minute-Wechsel von Werder-Profi Rashica zu Bayer Leverkusen an Details gescheitert

Es war seit Monaten das Transfer-Thema bei Werder Bremen – kurz vor Schluss hätten die Norddeutschen den wechselwilligen Milot Rashica beinahe noch zu Geld gemacht. Der 24-Jährige stand nach Berichten von Kicker und Spox kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Doch der Last-Minute-Deal am Deadline Day scheiterte daran, dass die notwendigen Details nicht mehr rechtzeitig vor Transfer-Schluss um 18 Uhr am Montagabend geklärt wurden. "Es gab Schwierigkeiten mit der Kaufoption", sagte der Leverkusener Sportchef Rudi Völler dem Kicker. "Da hatten Bremen und wir unterschiedliche Vorstellungen. Am Ende hat dann die Zeit nicht mehr für eine Einigung gereicht."

Rashica hatte sich in den vergangenen Jahren zum vielleicht besten Offensivspieler von Werder entwickelt. In der vergangenen Saison gelangen dem 2017 aus Arnheim an die Weser gewechselten Linksaußen in allen Wettbewerben elf Tore und acht Vorlagen in 34 Spielen. Allerdings kokettierte der Kosovare immer wieder mit seinem Abgang. Nachdem sich ein Wechsel zu RB Leipzig zu Beginn des Transferfensters zerschlagen hatte, scheiterte nun auch der Transfer-Versuch von Leverkusen.